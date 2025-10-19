Die Vorhersage:
Nachts abgesehen von Schleierwolken gering bewölkt oder klar, im Osten und Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen Wolkenfelder, im Osten länger sonnig. Temperaturen 9 bis 16, im Südwesten bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag überwiegend stark bewölkt und Richtung Osten vorankommender leichter Regen, im Westen am Nachmittag Schauer. 11 bis 19 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.