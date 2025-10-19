Wetter
Im Westen Wolken, im Osten Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines umfangreichen Tiefs mit Kern westlich von Irland wird zunehmend milde Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts abgesehen von Schleierwolken gering bewölkt oder klar, im Osten und Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen Wolkenfelder, im Osten länger sonnig. Temperaturen 9 bis 16, im Südwesten bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag überwiegend stark bewölkt und Richtung Osten vorankommender leichter Regen, im Westen am Nachmittag Schauer. 11 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.