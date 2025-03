Inhaftierter Istanbuler Bürgermeister

Imamoglu in der "New York Times": Erdogan hat Türkei in eine "Republik der Angst" verwandelt

Der in der Türkei inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Imamoglu hat Präsident Erdogan vorgeworfen, das Land in eine "Republik der Angst" verwandelt zu haben. Jahrelang habe Erdogans Regime die demokratischen Kontrollmechanismen ausgehebelt, schreibt er in einem Gastbeitrag für die "New York Times".