Ein Privatjet im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt am Main. (picture alliance / Wolfgang Minich)

Es müsse ein EU-weites Verbot von Privatjets geben, so die Forderung von Greenpeace. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der privaten Jet-Flüge um 64 Prozent gestiegen, heißt es in einer Studie des Forschungsinstutits CE Delft. Bereits 2021 habe es wieder so viele Privatflüge gegeben wie zu Zeiten vor Corona. Im Jahr 2022 hätten die Flüge allein knapp 3,4 Millionen Tonnen CO-2 verusacht. Das entspreche etwa der Menge, die pro Jahr von einer halben Million EU-Bürgern zusammen ausgestoßen werde.

Laut Studie ist Deutschland nach Großbritannien und Frankreich eines der Länder mit den häufigsten Privatflügen. Die meisten Flüge werden zwischen Berlin und Köln, Berlin und London sowie München und London registriert. Die kürzeste registrierte Strecke ist die zwischen Stuttgart und Böblingen - mit einer Luftlinie von 15 Kilometern. Mehr als zehn Flüge gab es im vergangenen Jahr auf dieser Strecke.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.