Der Bundestag hebt die Immunität von AfD-Politiker Lars Haise auf. (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)

Das hat die Parlamentsverwaltung auf ihrer Website bekanntgegeben. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Hintergrund ist demnach ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Nach Informationen des Magazins soll Haise im Mai 2024 in sozialen Medien eine Art Fahndungsplakat mit Bildern politischer Gegner ohne deren Einverständnis veröffentlicht haben. Haise ist seit vergangenem Jahr Mitglied des Bundestags.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.