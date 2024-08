Gazastreifen

Impfaktion gegen Kinderlähmung hat begonnen

Im Gazastreifen hat eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AP aus dem Krankenhaus in Chan Junis. Israel und die Terrororganisation Hamas hatten zuvor "humanitären Feuerpausen" im Gazastreifen zugestimmt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will rund 640.000 Kinder gegen Polio impfen.