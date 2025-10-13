Polio-Impfung eines Mädchens in Lahore, Pakistan (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / K.M. Chaudary)

Ziel ist es, mehr als 45 Millionen Mädchen und Jungen gegen Kinderlähmung zu impfen, wie lokale Medien berichten. Pakistan und das Nachbarland Afghanistan sind die einzigen Staaten weltweit, in denen Polio noch endemisch ist. In diesem Jahr wurden allein in Pakistan bereits 29 neue Fälle registriert. Für die Impfaktion sollen mehr als 400.000 Gesundheitshelfer von Tür zu Tür gehen. Pakistan organisiert seit langer Zeit regelmäßig Impfungen, obwohl die Teams und die sie begleitenden Sicherheitskräfte immer wieder Ziel islamistischer Attentate werden.

