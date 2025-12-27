Wetter
In der Mitte Sprühregen mit Glättegefahr - sonst gering bewölkt

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte hochnebelartig bedeckt und vielerorts gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Vor allem im südlichen Brandenburg über Teile Sachsens bis zum Erzgebirge und nach Thüringen müsse mit Glätte durch gefrierenden Sprühregen gerechnet werden, hieß es.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In den übrigen Landesteilen häufig gering bewölkt oder klar, im Süden und Norden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad.
    Morgen vielerorts sonnig, im äußersten Norden ab dem Nachmittag bewölkt. 1 bis 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag in der Nordhälfte gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. In der Südhälfte weiter sonnig. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.