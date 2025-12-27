In den übrigen Landesteilen häufig gering bewölkt oder klar, im Süden und Norden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad.
Am Tag vielerorts sonnig, im äußersten Norden ab dem Nachmittag bewölkt. 1 bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag in der Nordhälfte gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. In der Südhälfte weiter sonnig. 0 bis 7 Grad.
Am Montag in der Nordhälfte gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. In der Südhälfte weiter sonnig. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.