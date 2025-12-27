Wetter

In der Mitte Sprühregen mit Glättegefahr - sonst gering bewölkt

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte hochnebelartig bedeckt und vielerorts gefrierender Sprühregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Vor allem im südlichen Brandenburg über Teile Sachsens bis zum Erzgebirge und nach Thüringen müsse mit Glätte gerechnet werden, hieß es.