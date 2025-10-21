Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Mittwoch im Süden und Südwesten stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, lokal auch länger anhaltend. Sonst wechselnde Bewölkung und bei nur einzelnen Schauern längere Zeit trocken. 13 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.