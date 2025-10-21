Wetter
In der Nacht bewölkt und teils regnerisch, 13 bis 2 Grad

Das Wetter: Nachts wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Westen und Nordwesten schauerartiger Regen. Tiefstwerte von West nach Ost 13 bis 2 Grad. Am Tage in der Nordhälfte wechselhaftes Schauerwetter, im äußersten Norden einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern. Südlich der Donau auch länger regnerisch. 13 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch im Süden und Südwesten stark bewölkt und teils schauerartiger Regen, lokal auch länger anhaltend. Sonst wechselnde Bewölkung und bei nur einzelnen Schauern längere Zeit trocken. 13 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.