Wetter

In der Nacht bewölkt und teils regnerisch, 13 bis 2 Grad

Das Wetter: Nachts wechselnd bis stark bewölkt, vor allem im Westen und Nordwesten schauerartiger Regen. Tiefstwerte von West nach Ost 13 bis 2 Grad. Am Tage in der Nordhälfte wechselhaftes Schauerwetter, im äußersten Norden einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern. Südlich der Donau auch länger regnerisch. 13 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.