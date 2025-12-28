Wetter
In der Nacht im Norden Nieselregen und Glättegefahr, sonst auch klar, teils bis -13 Grad

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Abend und in der Nacht vom Norden bis zur Mitte vereinzelt Nieselregen, teils mit Glättegefahr. Sonst gering bewölkt oder klar, im Süden gebietsweise Hochnebel. Abkühlung auf +3 bis -13 Grad. Morgen in der Nordhälfte etwas Regen, im höheren Bergland auch Schnee. In der Südhälfte örtlich viel Sonne. 0 bis 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Süden wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten auch länger sonnig. Später im Nordwesten vereinzelt Schnee-, Schneeregen oder Regenschauer. -2 bis +6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.