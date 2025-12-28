In der Nacht vom Norden bis zur Mitte vereinzelt Nieselregen, teils mit Glättegefahr. Sonst gering bewölkt oder klar, im Süden gebietsweise Hochnebel. Abkühlung auf +3 bis -13 Grad. Am Tag in der Nordhälfte etwas Regen, im höheren Bergland auch Schnee. In der Südhälfte örtlich viel Sonne. -2 bis +7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden bewölkt, im Norden und Nordosten auch länger sonnig. Später im Nordwesten vereinzelt Schnee-, Schneeregen oder Regenschauer. -2 bis +6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.