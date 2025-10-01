Morgen im Osten und Südosten zunächst neblig trüb, gelegentlich etwas Sprühregen. Im Rest des Landes sonnig. 9 bis 18 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Osthälfte zunächst teils zähe Nebelfelder, später sonnig. In der Westhälfte Wolkenverdichtung und nachfolgend etwas Regen. 10 bis 17 Grad.
Am Freitag in der Osthälfte zunächst teils zähe Nebelfelder, später sonnig. In der Westhälfte Wolkenverdichtung und nachfolgend etwas Regen. 10 bis 17 Grad.
Das waren die Nachrichten.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.