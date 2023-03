Wetter

In der Nacht meist stark bewölkt, 12 bis 4 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vielfach stark bewölkt und nordostwärts ziehender Regen. Später im Südwesten Schauer, vereinzelte Gewitter möglich. Abkühlung auf 12 bis 4 Grad. Morgen verbreitet dichte Wolken und nur kurze sonnige Momente, dabei Schauer und einzelne, mitunter starke Gewitter. An den Alpen anhaltender Regen. Temperaturen 12 bis 18 Grad.

29.03.2023