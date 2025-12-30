Wetter
In der Nacht Regen und Schnee mit Glättegefahr bei +1 bis -12 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden meist gering bewölkt, an den Alpen abklingender Schneefall. Sonst viele Wolken und Niederschlag, teils als Schnee, im Nordwesten gefrierender Regen - Glättegefahr! +1 bis -12 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen, an Silvester, verbreitet wolkig, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Südosten zeitweise Regen, oberhalb von 200 Metern Schnee. Auflockerungen im Südwesten und an der Ostsee. -1 bis +7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Neujahrstag vom Norden bis zur Mitte zeitweise Regen mit Schnee in den Mittelgebirgen, im Süden heiter bis sonnig. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.