An Silvester verbreitet wolkig, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Südosten zeitweise Regen, oberhalb von 200 Metern Schnee. Auflockerungen im Südwesten und an der Ostsee. -1 bis +7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Neujahrstag vom Norden bis zur Mitte zeitweise Regen mit Schnee in den Mittelgebirgen, im Süden heiter bis sonnig. 0 bis 7 Grad.
Am Neujahrstag vom Norden bis zur Mitte zeitweise Regen mit Schnee in den Mittelgebirgen, im Süden heiter bis sonnig. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.