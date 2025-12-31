Wetter
In der Nacht Regen und Schnee mit Glättegefahr bei +1 bis -12 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden meist gering bewölkt, an den Alpen abklingender Schneefall. Sonst viele Wolken und Niederschlag, teils als Schnee, im Nordwesten gefrierender Regen - Glättegefahr! +1 bis -12 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    An Silvester verbreitet wolkig, in einem Streifen von der Nordsee bis in den Südosten zeitweise Regen, oberhalb von 200 Metern Schnee. Auflockerungen im Südwesten und an der Ostsee. -1 bis +7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Neujahrstag vom Norden bis zur Mitte zeitweise Regen mit Schnee in den Mittelgebirgen, im Süden heiter bis sonnig. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.