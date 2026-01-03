Morgen im Süden heiter, ansonsten bewölkt mit Schneeschauern in einem Streifen vom Nordwesten bis zum Erzgebirge. An der Nordsee kurze Graupelgewitter. Höchstwerte zwischen -3 und +3 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Norden bewölkt mit örtlichen Schneeschauern. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen -5 bis +2 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.