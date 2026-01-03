Wetter
In der Nacht wechselhaft mit Schneeschauern, im Süden trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Süden nachlassende, sonst gebietsweise andauernde Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis -10 Grad. Im Osten windig, an den Küsten auch stürmisch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Süden heiter, ansonsten bewölkt mit Schneeschauern in einem Streifen vom Nordwesten bis zum Erzgebirge. An der Nordsee kurze Graupelgewitter. Höchstwerte zwischen -3 und +3 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Norden bewölkt mit örtlichen Schneeschauern. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen -5 bis +2 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.