In der Nacht in der Osthälfte zunächst wenig, später zunehmende Bewölkung. Von Westen bis in die Mitte Regen. Tiefstwerte +12 bis -2 Grad. Im Westen in Hochlagen sowie an der See stürmisch.
Morgen viele Wolken und von Nordwesten nach Südosten ziehender Regen. 11 bis 21 Grad. An der See und im Bergland teils schwerer Sturm.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag erneut viele Wolken und schauerartiger Regen, im Süden und Südwesten auch aufgelockert. 12 bis 17 Grad.
Am Sonntag erneut viele Wolken und schauerartiger Regen, im Süden und Südwesten auch aufgelockert. 12 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.