Wetter

In der Nordhälfte Auflockerungen, in der Südhälfte bedeckt mit leichten Schneefällen, -3 bis +4 Grad

Das Wetter: Im Süden bedeckt und länger andauernde leichte Schneefälle. Nach Norden gebietsweise Auflockerungen und oft trocken. Viel Sonne über der nördlichen Mitte. Im Osten und Süden teils leichter Dauerfrost zwischen, dort -3 bis 0 Grad, sonst 0 bis +4 Grad. Morgen, am ersten Weihnachtsfeiertag, vielfach freundlich mit Sonnenschein und trocken. Teil zäher Hochnebel dagegen im äußersten Norden und im Thüringer Becken sowie vom Bodensee bis zur Donau. - 6 bis + 4 Grad.