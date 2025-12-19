Wetter
In der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst teils sonnig, im Südosten örtlich Dauernebel

Der Wetterbericht, die Lage: Der Nordwesten wird von schwachen Tiefausläufern gestreift. Der Rest des Landes liegt im Einflussbereich eines Hochs über Osteuropa, das milde Luft aus Südwesten heranführt.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordwesthälfte stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst teils sonnig, teils bewölkt, vor allem im Südosten örtlich Dauernebel. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, bei Nebel kaum über 0 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, teils auch neblig-trüb. Am Alpenrand länger sonnig. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten.
    Am Sonntag oft stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Westen vereinzelt etwas Regen möglich. 2 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.