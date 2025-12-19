Die Vorhersage:
In der Nordwesthälfte stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst teils sonnig, teils bewölkt, vor allem im Südosten örtlich Dauernebel. Höchstwerte 6 bis 12 Grad, bei Nebel kaum über 0 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, teils auch neblig-trüb. Am Alpenrand länger sonnig. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten.
Am Sonntag oft stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Westen vereinzelt etwas Regen möglich. 2 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.