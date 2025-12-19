Wetter
In der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen, sonst teils sonnig, teils bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Der Nordwesten und der Westen werden von schwachen Tiefausläufern gestreift. Der Rest des Landes liegt unter Hochdruckeinfluss. Dabei wird von Südwesten milde Luft herangeführt.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    In der Nordwesthälfte stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Sonst teils sonnig, teils bewölkt, vor allem im Südosten örtlich Dauernebel. Höchstwerte 6 bis 15 Grad, bei Nebel kaum über 0 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, im Westen etwas Regen. Im Südosten gebietsweise Nebel oder Hochnebel, teils aber auch Aufheiterungen. Temperaturen 3 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten.
    Am Sonntag oft stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Westen vereinzelt etwas Regen möglich. 2 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.