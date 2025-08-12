Zunehmende Hitze

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, nahm die hiesige Produktion von Klimaanlagen im vergangenen Jahr um gut 92 Prozent auf 317.000 Geräte zu. Der Warenwert aus dem Ausland importierter Anlagen stieg im gleichen Zeitraum um 48 Prozent auf 949 Millionen Euro.
Im Vergleich etwa zu europäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten ist die Zahl der Gebäude-Klimanlagen in Deutschland aber weiterhin niedrig.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind hierzulande die Temperaturen in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als im weltweiten Durchschnitt.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.