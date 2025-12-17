Mascha Schilinski (picture alliance / dpa / Stefanie Rex)

Auf die Shortlist kamen insgesamt 15 Produktionen aus aller Welt. Fünf davon werden letztendlich nominiert - ob "In die Sonne schauen" unter seinem englischsprachigen Titel "Sound of Falling" dabei ist, wird am 22. Januar bekanntgegeben. Die Verleihung der Oscars findet am 15. März statt.

"In die Sonne schauen" schaffte es auch in die Vorauswahl für den Oscar für die beste Kameraarbeit, ebenso "Ballad of a Small Player" von Regisseur Edward Berger. Der deutsche Komponist Hans Zimmer ist auf der Shortlist für die beste Filmmusik für den Rennsportfilm "F1". Chancen in dieser Kategorie haben auch der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter für "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao und Volker Bertelmann für "A House of Dynamite" von Kathryn Bigelow.

