Der Ausstand soll Bereiche betreffen wie den öffentlichen Nahverkehr, den Bahnverkehr und die Flughäfen. Auch in Krankenhäusern und an Schulen wurde zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen. Ende November hatte es bereits einen Generalstreik in Italien gegeben. Die Gewerkschaften kritisieren vor allem die Finanzpolitik der seit drei Jahren regierenden Rechts-Koalition. Sie fordern mehr Investitionen in die Bildung und den Nahverkehr sowie eine Kürzung der Militärausgaben. Zudem sollen Löhne und Pensionen steigen.

Auch in Portugal hatte es gestern einen Aufruf zum Generalstreik gegeben. Die Proteste dort richteten sich gegen geplante Eingriffe in Arbeitnehmerrechte zur Ankurbelung der Wirtschaft, wie leichtere Entlassungen und Einschränkungen des Streikrechts.

