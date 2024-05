Der Ehrentag für die Mütter geht auf die amerikanische Methodistin Ann Jarvis zurück. (IMAGO / Christian Ohde / IMAGO / Christian Ohde)

Er findet immer am zweiten Maisonntag statt und geht zurück auf die amerikanische Methodistin Ann Jarvis. Ab 1907 kämpfte sie für einen Mütter-Ehrentag. Anlass war der erste Todestag ihrer eigenen Mutter. 1914 erklärte US-Präsident Wilson den Muttertag per Gesetz zum offiziellen Feiertag. In Deutschland wurde der neue Brauch vor allem durch die Förderung des Verbandes Deutscher Blumenhändler nach dem Ersten Weltkrieg übernommen; die weiße Nelke galt damals als Symbol des Muttertags. Die Nationalsozialisten machten den Muttertag schließlich auch in Deutschland zum Feiertag.

