Waldschäden
In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden

In Thüringen sollen bis zum Frühjahr 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden.

    Herbstlich buntes Laub an den Bäumen im Thüringer Wald
    Herbstlich buntes Laub an den Bäumen im Thüringer Wald. Fast ein Viertel des Staatswaldes in dem Bundesland gilt als stark geschädigt. (picture alliance / Klaus Nowottnick)
    Die Landesforstanstalt beabsichtigt, die durch Dürre und Borkenkäferbefall geschädigten Wälder nachhaltiger und widerstandsfähiger zu gestalten. Ziel sei ein Umbau von anfälligen, reinen Fichtenbeständen hin zu klimarobusten Mischwäldern. Hauptsächlich sollen Eichen, Douglasien und Birken gepflanzt werden. Forstminister Kummer vom BSW erklärte, angesichts gravierender Schäden sei eine Wiederaufforstung notwendig.
    Nach Angaben der Landesforstanstalt ist fast ein Viertel des Staatswalds in Thüringen stark geschädigt.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.