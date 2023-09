Tod eines Sikh-Führers

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau lässt derzeit Hinweise prüfen, wonach indische Regierungsvertreter in die Tat verwickelt waren (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adrian Wyld)

Das teilte der Visa-Beratungsdienstleister BLS unter Berufung auf eine Mitteilung der indischen Botschaft mit. Es würden "operative Gründe" angegeben, hieß es.

Hintergrund dürfte die Ermordung eines Sikh-Führers in der kanadischen Region British Columbia sein. Kanada lässt derzeit Hinweise prüfen, wonach indische Regierungsvertreter in die Tat verwickelt waren. Das Außenministerium in Neu-Delhi nannte die Vorwürfe haltlos und verwahrte sich gegen eine Einmischung in interne Angelegenheiten.

21.09.2023