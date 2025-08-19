Treffen in Neu Delhi

Zudem soll der Reiseverkehr mittels Visa erleichtert werden, wie das indische Außenministerium mitteilte. Beide Seiten vereinbarten demnach auch mehr Austausch bei Grenzfragen sowie die Wiederöffnung dreier Grenzübergänge für den Warenverkehr.
Die Maßnahmen wurden nach einem zweitägigen Treffen des indischen Premierministers Modi mit Chinas Außenminister Wang in Neu-Delhi bekanntgegeben. Dort verwies Modi auf stetige Forschritte bei der Annäherung beider Staaten seit letztem Jahr. Er kündigte ein Treffen mit Chinas Präsident Xi am Rande des Gipfeltreffens der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit" - kurz SCO - in knapp zwei Wochen an.
Das Verhältnis zwischen den beiden Atommächten hatte sich im Jahr 2020 deutlich verschlechtert. Auslöser waren Gefechte in einer umstrittenen Grenzregion im Himalaya, bei denen Soldaten beider Seiten getötet wurden.
