Nach dem Besuch des indischen Premierminister Modi in China nähern sich beide Länder wieder an. Ab Ende Oktober werden die Flugverbindungen zwischen China und Indien wieder aufgenommen. (Archivfoto) (picture alliance / Xinhua News Agency / Guo Xulei)

Die Ankündigung folgt auf einen Besuch des indischen Ministerpräsidenten Modi in China vor einem Monat. Es war seine erste Reise dorthin seit sieben Jahren. Modi und der chinesische Präsident Xi erklärten bei dem Treffen, dass Indien und China Entwicklungspartner und keine Rivalen seien. Sie erörterten zudem Möglichkeiten zur Stärkung der Handelsbeziehungen.

Direkte Flüge zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt waren seit 2020 ausgesetzt. Grund dafür war eine Eskalation an der umstrittenen Grenze im Himalaya, die eine fünfjährige militärische Konfrontation auslöste. Die Wiederaufnahme von Linienflugverbindungen gilt als Zeichen einer vorsichtigen Entspannung in den beiderseitigen Beziehungen.

02.10.2025