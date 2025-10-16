Russland-Sanktionen

US-Präsident Trump und Indiens Premier Modi (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Indian Press Information Bureau / Handout)

Er erklärte in Washington, dies habe ihm der indische Premierminister Modi persönlich zugesichert. Auch sei der Prozess bereits bald abgeschlossen. Von der Regierung in Neu-Delhi wurde das zunächst nicht bestätigt. Trump hatte Indien im August mit Strafzöllen belegt, weil das Land Energiehandel mit Moskau betreibt. Die Vereinigten Staaten wollen diesen stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und die Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Dies soll dazu beitragen, Staatschef Putin zu Verhandlungen über ein Ende der Offensive zu bewegen. Indien gilt nach China als bislang zweitgrößter Abnehmer von russischem Öl.

Weiter erklärte Trump, nun gelte es, China dazu zu bringen, ebenfalls auf solche Lieferungen zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.