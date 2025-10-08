Milliardenschwerer Neubau

Indiens Premier Modi weiht den neuen Flughafen in Mumbai ein. (AP / Rafiq Maqbool)

Der Betrieb soll im Dezember starten. Die Bauskosten werden auf 2,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Indien erhofft sich, dass der "Navi Mumbai International Airport" zu einem wichtigen Passagier- und Frachtknotenpunkt in Asien wird. Mit dem Bau treibt das bevölkerungsreichste Land der Erde die angestrebte Expansion seines Luftverkehrsnetzes voran. Der neue Flughafen spiegele das Wachstum einer ganzen Nation wider, führte Modi in einer Rede aus.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.