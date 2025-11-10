Der ehemalige Machthaber Suharto erhält den Heldenstatus in Indonesien (Achmad Ibrahim / AP / dpa / Achmad Ibrahim)

Suharto sei eine herausragende Persönlichkeit und ein Held des Unabhängigkeitskampfes gewesen, erklärte Prabowo, der mit einer Tochter Suhartos verheiratet gewesen ist. Indonesien hatte sich 1945 für unabhängig von der niederländischen Kolonialmacht erklärt. 20 Jahre später stand Suharto an der Spitze eines Militärputsches.

Suharto ist auch national nicht unumstritten. Zwar habe er Indonesien aus einer "totalen wirtschaftlichen Krise" geführt, sagte der indonesische Jesuit Franz Magnis Suseno der KNA. Er sei aber zum Beispiel auch für einen der schlimmsten Genozide in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verantwortlich, führte er mit Blick auf die Besetzung Osttimors aus. Suharto hatte nach dem Rückzug der portugiesischen Kolonialmacht 1975 die Armee dort einmarschieren lassen. Erst seit 2002 ist Osttimor unabhängig.

