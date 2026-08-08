Bürokratieabbau

Wie die "Rheinische Post" berichtet, arbeitet das Bundesinnenministerium an einer neuen Generation des Dokuments. Zur Entlastung der Bürokratie wird erwogen, die Anschrift wegzulassen. Dann wären auch keine Änderungsaufkleber bei Umzügen mehr nötig. Außerdem soll es dem Bericht zufolge ein größeres Foto und weitere Sicherheitsmerkmale geben. Ende 2027 soll das Konzept für den neuen Personalausweis stehen.
Der Petitionsausschuss des Bundestags unterstützt Überlegungen, bei einer neuen Generation von Personalausweisen auf den Aufdruck der Wohnanschrift zu verzichten.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.