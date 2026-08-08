Bürokratieabbau
Innenministerium plant Personalausweis ohne Adresse und mit größerem Foto

Auf dem Personalausweis könnte künftig keine Adresse mehr stehen.

    Eine Frau hält einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland im Scheckkartenformat in ihrer Hand.
    Das Bundesinnenministerium arbeitet gerade an einem Konzept für einen neuen Personalausweis. (dpa | Matthias Balk (Symbolbild))
    Wie die "Rheinische Post" berichtet, arbeitet das Bundesinnenministerium an einer neuen Generation des Dokuments. Zur Entlastung der Bürokratie wird erwogen, die Anschrift wegzulassen. Dann wären auch keine Änderungsaufkleber bei Umzügen mehr nötig. Außerdem soll es dem Bericht zufolge ein größeres Foto und weitere Sicherheitsmerkmale geben. Ende 2027 soll das Konzept für den neuen Personalausweis stehen.
    Der Petitionsausschuss des Bundestags unterstützt Überlegungen, bei einer neuen Generation von Personalausweisen auf den Aufdruck der Wohnanschrift zu verzichten.
    Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.