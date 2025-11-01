Bundesregierung

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) verschaffte sich einen Eindruck von der Zerstörung durch den Bürgerkrieg in Syrien. (picture alliance / AA / photothek.de / Dominik Butzmann)

Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf verständigt, dass Abschiebungen nach Syrien durchgeführt würden, beginnend mit Straftätern, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Derzeit werde an einer Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus gearbeitet. Außenminister Wadephul hatte sich bei einem Besuch Syriens bestürzt über die Zerstörungen gezeigt. Mit Blick auf die in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge hatte der CDU-Politiker hinzugefügt, kurzfristig könnten diese nicht zurückkehren.

