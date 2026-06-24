Internationale Atomenergieagentur

Internationale Atomenergiebehörde IAEA (AP / dpa / Michael Gruber)

Im Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA seien Kontrollen vereinbart worden, sagte Grossi. Einen konkreten Termin nannte er nicht. US-Vizepräsident Vance hatte zum Ende seiner jüngsten Gespräche mit der iranischen Seite in der Schweiz gesagt, der Iran wolle wieder Inspektoren der IAEA ins Land lassen.

Das iranische Außenministerium erklärte, aktuell seien keine Inspektionen kriegsbeschädigter Atomanlagen geplant. Dazu gehören unter anderem die Anlagen, in denen hoch angereichertes Uran gelagert wird. Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Bahreini, betonte, man habe einer Überwachung der Atomaktivitäten noch nicht zugestimmt.

Der Iran verfügt nach Angaben der IAEA über rund 440 Kilogramm an hoch angereichertem Uran. Teheran bestreitet, Atombomben bauen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.