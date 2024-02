Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollesch, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. (Bild aus dem Jahr 2019) (picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)

Er starb im Alter von 61 Jahren, wie das Theater mitteilte.

Pollesch war seit 2021 Intendant an der Volksbühne. Zuvor war er als Autor und Regisseur für deutschsprachige Bühnen tätig. Pollesch arbeitete unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Staatstheater Stuttgart sowie am Burgtheater in Wien und am Schauspielhaus in Zürich.

Für seine Arbeit wurde Pollesch mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem zweimal den Mühlheimer Dramatikerpreis. Zuletzt wurde ihm 2019 in Wien der Arthur-Schnitzler-Preis verliehen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.