Oberst Michael Randrianirina ist neuer Interims-Staatschef Madagaskars. (picture alliance / Anadolu / Rafalia Henitsoa)

Der Armee-Oberst berief den Zivilisten und früheren Vorstandsvorsitzenden einer Bank, Rajaonarivelo. Dieser verfüge über notwendige Fähigkeiten und Erfahrung, aber auch Beziehungen zu internationalen Organisationen in anderen Ländern. Randrianirina war am Freitag nach der Machtübernahme durch eine Elite-Einheit des Militärs als Präsident vereidigt worden. Er versprach daraufhin die Ernennung einer zivilen Regierung und stellte Neuwahlen innerhalb von 18 bis 24 Monaten in Aussicht. Zuvor hatten Proteste den vorherigen Präsidenten Rajoelina zur Flucht gezwungen.

In Madagaskar waren wochenlang Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße gegangen. Auslöser waren andauernde Strom- und Wasserausfälle sowie die schlechte Wirtschaftslage.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.