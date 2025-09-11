Die US-Regierung hatte Ende August angekündigt, die Gültigkeit von Visa für ausländische Journalisten zu begrenzen. Journalisten-Visa sollen künftig nur für maximal 240 Tage ausgestellt werden, für Journalisten aus China sogar nur für 90 Tage. Bisher sind solche Visa bis zu fünf Jahre gültig.
Zu den 118 Unterzeichnern des Appells an die US-Regierung gehören auch ARD, ZDF, die Nachrichtenagenturen AP, Reuters und AFP, die britische BBC, Radio France, die "Irish Times" und "The Globe and Mail" aus Kanada sowie die Journalistenorganisationen Reporter ohne Grenzen und das Komitee zum Schutz von Journalisten.
