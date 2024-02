Zum Jahrestag des Kriegsbeginns

Die russische Armee war auf Befehl von Kreml-Chef Putin am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Anlässlich des zweiten Jahrestages der Invasion ist später am Tag eine Videokonferenz der G7-Staaten geplant, zu der auch der ukrainische Präsident Selenskyj eingeladen ist. In der Ukraine und weltweit finden zudem Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem in Paris, London, Warschau und Belgrad. In Deutschland gibt es Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln.