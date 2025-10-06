Massaker von Darfur

Der ehemalige Milizenchef Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman wurde verurteilt. (AP / Piroschka van de Wouw)

Wie ein Sprecher in Den Haag mitteilte, wurde Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 31 Fällen verurteilt - darunter Mord, Vergewaltigungen und Folter. An der Schuld des Angeklagten gebe es keinen Zweifel, hieß es in der Urteilsbegründung. Über das Strafmaß wird den Angaben zufolge zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Der Verurteilte war laut Gericht einer der wichtigsten Anführer der von der Regierung unterstützten Dschandschawid-Miliz, die von 2003 bis 2006 für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der Darfur-Region verantwortlich gemacht wird. Es war das erste Den Haager Urteil zu den damaligen Verbrechen in Darfur. Abd-Al-Rahman hatte im Prozess alle Vorwürfe zurückgewiesen und von einer Personenverwechslung gesprochen.

