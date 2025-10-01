Israelische Offensive
Internationales Komitee vom Roten Kreuz setzt Hilfe in Gaza-Stadt aus

Angesichts der israelischen Offensive in Gaza-Stadt stellt das Rote Kreuz seine humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung dort ein. Das Büro in der Stadt werde geschlossen und die Mitarbeiter würden in den Süden des Gaza-Streifens verlegt, erklärte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

    Zwei Wagen vom Roten Kreuz mit Logo-Fahnen stehen in Gaza-Stadt.
    Das Rote Kreuz seine humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung in Gaza-Stadt ein. (IMAGO / Middle East Images / IMAGO / Youssef Alzanoun)
    Die Hilfsorganisation wies darauf hin, dass sich in Gaza-Stadt weiterhin zehntausende Menschen aufhielten, die unter erschreckenden humanitären Bedingungen lebten und dringend Hilfe benötigten.
    Israel ruft die Bevölkerung seit Tagen dazu auf, in den Süden des Küstengebiets zu fliehen. Ab dem Mittag wollte die Armee die letzte noch offene Verbindung vom Süden in den Norden blockieren. Die Armeeführung vermutet in Gaza-Stadt noch eine Hochburg der militant-islamistischen Hamas.
    Durch israelische Angriffe wurden heute nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Menschen getötet.
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.