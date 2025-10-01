Israelische Offensive

Die Hilfsorganisation wies darauf hin, dass sich in Gaza-Stadt weiterhin zehntausende Menschen aufhielten, die unter erschreckenden humanitären Bedingungen lebten und dringend Hilfe benötigten.
Israel ruft die Bevölkerung seit Tagen dazu auf, in den Süden des Küstengebiets zu fliehen. Ab dem Mittag wollte die Armee die letzte noch offene Verbindung vom Süden in den Norden blockieren. Die Armeeführung vermutet in Gaza-Stadt noch eine Hochburg der militant-islamistischen Hamas.
Durch israelische Angriffe wurden heute nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Menschen getötet.
