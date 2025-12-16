Der Internet-Ausfall im Bundestag geht auf ein technisches Problem zurück. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur wird als Ursache eine Überlastungssituation zwischen den beiden Rechenzentren der Parlamentsverwaltung angegeben. Die dpa beruft sich auf ein Schreiben an die Abgeordneten und die IT-Verantwortlichen der Fraktionen. Gestern Nachmittag hatten die Nutzer im Bundestag keinen Zugriff auf Internet, Intranet und Mail-Postfächer. Das Problem begann in etwa zur gleichen Zeit wie der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei Bundestagspräsidentin Klöckner. Darum gab es in Medien Spekulationen über einen russischen Cyberangriff.

