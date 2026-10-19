"Invest in Germany Summit"

Bundeskanzler Friedrich Merz und Nividia-Chef Jensen Huang trafen sich bereits 2025. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Kugler, Steffen / BPA / dts Nachrichtenagentur)

Huang nimmt auch an einem Podiumsgespräch mit Bundeskanzler Merz zur Eröffnung teil. Im Verlauf des Tages hatten bereits mehrere Vorgespräche zu dem Treffen stattgefunden. Morgen nehmen an dem Gipfel neben Merz und Vizekanzler Klingbeil auch weitere Bundesminister teil. Mit dem Gipfel will die Bundesregierung internationale Geldgeber für Investitionen in Deutschland gewinnen und sie dauerhaft binden. Im Fokus stehen etwa die Bereiche Energie, Künstliche Intelligenz und Halbleiter, Infrastruktur sowie Verteidigung. Mit Nvidia plant die Bundesregierung eine spezielle Zusammenarbeit und erwägt offenbar staatliche Investitionen in Millionenhöhe.

Warnung vor überzogenen Erwartungen

Das Institut der deutschen Wirtschaft warnte vor überzogenen Erwartungen an den Gipfel. IW-Chef Hüther sagte, Unternehmen entschieden sich nicht wegen einer Werbeveranstaltung für Deutschland. Entscheidend sei, ob sie am Standort Geld verdienten.

Einer Studie von Allianz Research zufolge gingen zwischen 2019 und 2025 die Gesamtinvestitionen in Deutschland um 6,4 Prozent zurück - während sie im übrigen Euroraum um 6,7 Prozent und in den USA um 20,2 Prozent stiegen. Daraus ergebe sich eine riesige Investitionslücke. Zu den Gründen für die Zurückhaltung in Deutschland zählten: Hohe Energiekosten, eine hohe Steuer- und Abgabenbelastung und eine übermäßige Bürokratie.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.