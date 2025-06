Russischer Angriffskrieg

Die Zahl der Toten nach dem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auf 27 gestiegen. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Nach Angaben des Zivilschutzes sind allein in einem zerstörten Treppenhaus eines Hochhauses 23 Leichen gefunden worden. Laut Regierung war bei der Angriffswelle in der Nacht zu gestern ein Marschflugkörper direkt in das neungeschossige Gebäude eingeschlagen. Der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilte die Angriffe als russischen Terror. Die Rettungskräfte setzten ihre Suche nach Verletzten fort. In der ganzen Stadt gab es mindestens 134 Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.