Persischer Golf

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, das Schiff auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Ziel Singapur habe ohne die erforderliche Genehmigung 30.000 Tonnen petrochemischer Erzeugnisse transportiert und damit gegen Gesetze verstoßen.
Aus Kreisen der US-Regierung hatte es bereits gestern geheißen, dass iranische Kräfte den Tanker "Talara" abgefangen und in iranische Hoheitsgewässer geleitet hätten.
Die Revolutionsgarden haben in der Vergangenheit wiederholt ausländische Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.