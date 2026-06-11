Eine iranische Flagge in Teheran (AFP / ATTA KENARE)

US-Streitkräfte hatten in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben erneut militärische Überwachungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftabwehrstellungen im Iran angegriffen. Präsident Trump begründete die Militärschläge unter anderem mit den festgefahrenen Friedensverhandlungen.Nach Angaben aus Teheran wurden mindestens drei Menschen verletzt. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten unter anderem mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in Jordanien, Bahrain und Kuwait. Die jordanische Armee erklärte, sie habe 20 iranische Raketen abgefangen.

In der Straße von Hormus haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben einen mit iranischem Öl beladenen Tanker gewaltsam gestoppt. Dabei kamen drei indische Seeleute ums Leben. Es sind die ersten gemeldeten Todesfälle seit Beginn der ‌US-Blockade gegen Schiffe mit Verbindungen zum Iran.

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Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.