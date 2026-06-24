Baumaterialien sind durch den Iran-Krieg teurer geworden (Archivbild). (dpa / imageBROKER / Stephan Görlich)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sind vor allem auf ‌Erdölbasis oder energieintensiv ⁠hergestellte Produkte betroffen⁠. Bitumen, das etwa im Straßenbau und zur Abdichtung von Gebäuden verwendet wird, kostete 31,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Flachglas verteuerte sich um mehr als 15 Prozent. Auch bei Holz gab ​es zuletzt deutliche Preissteigerungen.

Hohe Baukosten hätten neben anderen Faktoren dazu geführt, dass zuletzt weniger ⁠Wohnungen ⁠gebaut worden seien, erklärten die Statistiker.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.