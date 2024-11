Urananreicherungsanlage in Fordo im Iran. (dpa/Atomic Energy Organization of Iran)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran teilte mit, am kommenden Freitag sei ein Treffen in Genf mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens geplant. Dabei solle nach diplomatischen Wegen gesucht werden, Differenzen über das Atomprogramm beizulegen. Weiteres Thema sei der Krieg im Nahen Osten. Von den europäischen Ländern gab es zunächst keine Bestätigung für das Treffen.

Die Internationale Atomenergiebehörde hatte das Regime in Teheran zuletzt in einer Resolution aufgefordert, sich umgehend an internationale Verpflichtungen zu halten. Andernfalls könnte das iranische Atomprogramm ein Fall für den UNO-Sicherheitsrat werden. Die Regierung in Teheran beteuert, das Programm nur für zivile Zwecke zu betreiben. International gibt es daran Zweifel und die Vermutung, der Iran entwickele Atomwaffen.

