Widersprüchliche Berichte

Das US-Militärkommando Centcom hatte den Iran in der Nacht erneut angegriffen (Archivbild). (AFP)

Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom hatte in der Nacht mitgeteilt, Ziel der ersten Angriffe seien Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden gewesen. Laut der iranischen Agentur Tasnim wurden bei dem US-Angriff zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

Der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Angriffen auf Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jordanien bestätigte, dass Drohnen abgefangen wurden. Die Vereinigten Arabischen Emirate bestreiten jedoch, dass es Angriffe auf ihr Regierungsgebiet gab.

US-Präsident Trump schrieb außerdem auf Sozialen Medien von einer Zerstörung des iranischen Ölzentrums auf der Insel Charg. Die staatliche iranische Ölgesellschaft wies dies zurück und erklärte, die Lage dort sei ruhig, es laufe alles normal weiter.

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Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.