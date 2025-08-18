Flüchtlinge

Afghanen kehren gezwungenermaßen aus dem Iran in ihre Heimat zurück (Archivbild). (AFP / MOHSEN KARIMI)

Laut dem Innenministerium müssen bis März nächsten Jahres weitere 800.000 und somit insgesamt zwei der sechs Millionen Afghanen das Land verlassen.

Wegen anhaltender Konflikte, extremer Armut und hoher Arbeitslosigkeit überqueren jedes Jahr viele Afghanen illegal die Grenze zum Iran. Viele der Migranten sind in den Metropolen im Niedriglohnsektor beschäftigt. Gründe für die Massenabschiebungen und den Stopp weiterer Einreisen sind die desolate Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit im Iran.

