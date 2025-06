US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Keir Starmer beim G7-Gipfel (dpa / Suzanne Plunkett)

Teheran werde unterzeichnen, sagte Trump beim G7-Gipfeltreffen in Kanada, wo er sich mit dem britischen Premierminister Starmer getroffen hatte. Man werde keine iranischen Atomwaffen dulden, bekräftigte der US-Präsident. Mit Blick auf die israelischen Angriffe betonte er, der Iran habe die Zeit für Verhandlungen bisher nicht genutzt und müsse nun die Folgen tragen.

Die israelische Luftwaffe hatte zuletzt weitere Ziele im Iran attackiert, darunter den staatlichen Rundfunk. Ministerpräsident Netanjahu meinte, durch die Angriffe der vergangenen Tage sei das iranische Atomprogramm um Jahre zurückgeworfen worden.

Das iranische Staatsfernsehen berichtete über eine neue Angriffswelle mit Raketen auf Israel. Es seien auch Drohnen im Einsatz, deren Ziele in Tel Aviv und Haifa lägen. In Haifa wurde am späten Abend eine wichtige Raffinerie stillgelegt. Es habe große Schäden an dem Kraftwerk gegeben, teilte der israelische Öl- und Petrochemiekonzern Bazan mit.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.